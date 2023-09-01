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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman ve hangi tarihlerde oynanacak? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları tarihleri...

        Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kura çekimi dün gerçekleştirildi. Söz konusu turnuvada ülkemizi bu yıl temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri de belli oldu. Cimbom, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A Grubu'nda mücadele edecek. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 19:23 Güncelleme: 01.09.2023 - 19:23
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        Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 ön eleme turu oynayan ve Zalgiris Vilnius, Olimpija Ljubljana ile Molde'yi safdışı bırakarak adını gruplara yazdıran temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. 3 sezonluk aranın ardından yeniden devler ligine dönen sarı kırmızılıların maçlarının tarihi merak konusu. İşte, detaylar...

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

        1. Maç Günü: 19-20 Eylül

        2. Maç Günü: 3-4 Ekim

        3. Maç Günü: 24-25 Ekim

        4. Maç Günü: 7-8 Kasım

        5. Maç Günü: 28-29 Kasım

        6. Maç Günü: 12-13 Aralık

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        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI MI?

        Bu yıl Bayern Münih, Manchester United ve Molde ile A Grubu'nda yer alacak Galatasaray'ın fikstürü henüz açıklanmadı.

        Sarı kırmızılı temsilcimizin grup maçlarını hangi tarihte kimlerle oynanacağı bugün 15:30'da gerçekleştirilecek UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi sonrası oluşturulacak takvimle belli olacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2023-2024 SEZONU TAKVİMİ

        Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık

        Eşleşmelerdeki ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat

        Çeyrek finale kalacak takımlar 5-6 Mart ve 16-17 Mart rövanş maçları ile belli olacak

        Çeyrek final

        İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

        İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

        Yarı final

        İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

        İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

        Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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