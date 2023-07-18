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        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim oldu? Galatasaray'ın 2. ön eleme maçları ne zaman?

        2022-2023 Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayarak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Galatasaray'ın, 2. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi belli oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın 2. ön eleme maçlarının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Galatasaray'ın 2. ön eleme maçları ne zaman?" İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı takım...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 21:25
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda katılacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın Avrupa maçlarının tarihi taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Galatasaray'ın 2. ön eleme maçları ne zaman?" İşte detaylar...

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        GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Litvanya ekibi Zalgiris oldu.

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        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

        Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları 25 – 26 Temmuz; rövanş karşılaşmaları 1 – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU

        Galatasaray'ın grup aşamasına kalabilmesi için 2. Ön Eleme, 3. Ön Eleme ve Play-Off turlarını geçmesi gerekecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme turu 8-9 Ağustos ve 15-16 Ağustos tarihlerinde; Play-Off turu ise 22-23 Ağustos, 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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