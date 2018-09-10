Galatasaray için Lokomotiv Moskova galibiyetinin provası Kasımpaşa maçında yapılacak. Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim, önce lider Kasımpaşa, ardından da Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile oynanacak karşılaşmalar için kolları sıvadı. Florya’da yoğun mesai harcayan Terim, her iki maçın oyun planlarını ve kadroları üzerine yardımcıları ile çalışıyor. İmparator’un hem özgüven hem de değişim için bu 180 dakikada düğmeye basacağı öğrenildi.

SERDAR İKİ MAÇA DA İLK 11 BAŞLAYACAK

Terim, Devler Ligi’nde forma vermeyi düşündüğü yıldızları ilk olarak Kasımpaşa’ya karşı sahaya sürecek. A Milli Takım’ın Rusya maçında attığı gol sonrası sakatlanan Serdar Aziz, ligde 3 haftadır ilk 11’de forma giymese de, Kasımpaşa karşısında sahaya sürülecek. Tecrübeli teknik adamın, Rusya maçındaki performansı sonrası iki maçta Serdar’a görev vereceği ifade edildi.

FORVETTE EREN'DEN VAZGEÇİLMEYECEK

Transfer döneminin sona ermesi ile her gün forvet transferinin gerçekleşmemesi gündem olurken Fatih Terim, elindeki en önemli gol silahından vazgeçmeyecek. Başarılı hoca, Eren’i takımdan kesmeyecek. Golcü oyuncu ile idmanlarda sürekli görüşen Terim, Eren’in ilk olarak eski takımı Kasımpaşa karşısında form tutmasını, sonrasında da Lokomotiv karşılaşmasına rahat çıkmasını hedefliyor.

NDİAYE VE RODRİGUES MONTE EDİLECEK

Fatih Terim, Kasımpaşa maçıyla birlikte Ndiaye ve Garry Rodrigues’e e ilk 11’de görev verecek. 18 Eylül Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde iki futbolcusunun da maç eksiği handikabını ortadan kaldırmak için Terim’in, orta sahada Fernando ile birlikte Ndiaye’ye, kanatlarda ise Sinan Gümüş’ün yerine Garry Rodrigues’e forma verme hazırlığı içinde bulunduğu öğrenildi.

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