Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.

Süper Lig'e iyi başlayamayan ve 8 maçın 5'inde puan kaybeden sarı-kırmızılı takım, mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 müsabakadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Yoğun ve zorlu fikstüründe kendisi gibi sezona iyi bir giriş yapamayan Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, Vodafone Park'tan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ancak sarı-kırmızılı ekibin son yıllarda tarihi rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçlarda istediği sonuçları elde edememesi dikkati çekiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de rakip sahada çıktığı son 9 derbi müsabakasında galibiyet yüzü görmedi.

Dış sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında Dolmabahçe ve Kadıköy'de çıktığı 9 derbide 4 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 4 derbide 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 2'sini kaybederken, 3'ünde berabere kadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken kalesinde 13 gol gördü.

SON 5 DERBİDE 1 GOL ATABİLDİ

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 5 maçta sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Ülker Stadı'nda 2-0 yenildiği derbi ile başlayan süreçe dış sahada çıktığı 5 derbi maçta gol anlamından etkisiz bir görüntü çizdi. Söz konusu Fenerbahçe maçı ile başlayan dönemde dış sahada arka arkaya 4 derbide gol atamayan Galatasaray, bu sessizliğini geçen sezon 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinde bozdu.

Galatasaray, savunma anlamında da istediğini gerçekleştiremedi ve deplasmandaki son 5 derbide kalesinde 7 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, sadece 1 derbide kalesini gole kapatmayı başardı.

DEPLASMANDAKİ SON 9 DERBİ

Galatasaray'ın Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 9 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Rakip Sonuç 2014-2015 Fenerbahçe 1-0 2015-2016 Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş 2-1 2016-2017 Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe 2-0 2017-2018 Beşiktaş 3-0 Fenerbahçe 0-0 2018-2019 Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe 1-1

SON 17 DERBİNİN İKİSİNİ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 8 maçın 5'ini kaybetti, 1'inde berabere kaldı, 2'sinden ise galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 9 maçta ise 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Rakipleriyle oynadığı bu 17 derbide 11 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 17 derbinin 10'unda rakip fileleri havalandıramazken 6 müsabakada kalesini gole kapatabildi.

SON 17 LİG DERBİSİ

Galatasaray'ın ligde yaptığı son 17 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Rakip Sonuç (GS-Rakip) 2015-2016 Fenerbahçe (D) 1-1 Beşiktaş (D) 1-2 Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş 0-1 2016-2017 Beşiktaş (D) 2-2 Fenerbahçe (D) 0-2 Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe 0-1 2017-2018 Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş (D) 0-3 Fenerbahçe (D) 0-0 Beşiktaş 2-0 2018-2019 Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş (D) 0-1 Fenerbahçe (D) 1-1 Beşiktaş 2-0 2019-2020 Fenerbahçe 0-0