DHA

Meteoroloji hafta sonu İstanbul'da soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Kentte son yılların en etkili yağışı beklenirken, Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın pazar günü saat 19.00'da oynaması planlanan karşılaşma da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından saat 16.00'ya alındı.

ZEMİNE BRANDA ÖRTÜLDÜ

Diğer taraftan, sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda önlemler almaya başladı. Çimlerin zarar görmemesi ve zeminde kar birikmemesi için sahanın tamamı görevlilerce brandalarla kapatıldı.

Görevliler, yağış nedeniyle maçta herhangi bir aksama veya erteleme olmaması amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Önlemler kapsamında, sahanın açık tutulması için maç sırasında da ekiplerin statta hazır durumda bekleyeceği kaydedildi.