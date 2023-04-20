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Galatasaray'ın tarihi serisi, satış rekorunu getirdi

Ligde 30 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde geride bırakan Galatasaray'ın yıldızlarıyla gösterdiği tarihi performansı, taraftara da yansıdı. Sarı-kırmızılılar kombine satışlarında ilk gün rekoru kırdı!

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  • Galatasaray'ın tarihi serisi, satış rekorunu getirdi

    Galatasaray'ın önceki gün başlattığı kombine yenileme satışlarının ilk gününde, adet bazında rekor kırıldı.
  • Galatasaray'ın tarihi serisi, satış rekorunu getirdi

    YÜZDE 40'LIK ARTIŞ

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, satış adedi verilmezken, taraftarların kombine ile VIP koltuklarını yenilemeye büyük ilgi gösterdiği, sayının, en yüksek rakama ulaşılan geçen yılın ilk gün satış adedine göre yüzde 40 artış gösterdiği belirtildi.

     
  • Galatasaray'ın tarihi serisi, satış rekorunu getirdi

    Son 10 yılın ilk gün performansına göre en yüksek satış adetine ulaşan sarı-kırmızılı kulübün, son 6 yılın ilk gün satışlarının toplam adedinden fazla kombineyi bir günde satarak tarihinde bir ilke imza attığı vurgulandı.
  • Galatasaray'ın tarihi serisi, satış rekorunu getirdi

    Dün gerçekleşen bir günlük satış rakamının, son 4 yılın haftalık satış rakamının da üstünde yer aldığı aktarıldı.

     

     
  • Galatasaray'ın tarihi serisi, satış rekorunu getirdi

    Sarı-kırmızılı taraftarların, geçen yıl aldıkları kombinelerin yüzde 10.89'unu ilk gün yenilediği de ifade edildi.
  • Galatasaray'ın tarihi serisi, satış rekorunu getirdi

    ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

    Ligde 30 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde 69 puanla bitiren sarı-kırmızılılar, 30. haftada Corendon Alanyaspor'u da 4-1'le geçti. Sezona yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla giren "Cimbom" için ilk 11 hafta istediği gibi geçmedi. 
  • Galatasaray'ın tarihi serisi, satış rekorunu getirdi

    Takımın liderliğinde önemli katkısı bulunan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın da aralarında olduğu bazı oyuncuların lig başladıktan sonra transfer edilmesi, uyum süreci gibi nedenlerle 11. hafta sonunda yaptığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin gerisinde 8. sırada yer buldu.
  • Galatasaray'ın tarihi serisi, satış rekorunu getirdi

    Ligin 11. haftasındaki 2-2 biten Corendon Alanyaspor maçından sonra yükselişe geçen sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 18 karşılaşmanın sadece 1'inde puan kaybı yaşadı. Bu süreçte biri hükmen olmak üzere 17 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, liderlik koltuğunu ele geçirirken, en yakın rakibi ile 6 puanlık fark yakaladı.

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