Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın transfer gündemindeki Matias Vecino kimdir, kaç yaşında ve KAP açıklaması geldi mi? - Galatasaray Haberleri

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Matias Vecino kimdir, kaç yaşında ve KAP açıklaması geldi mi? Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi kadrosunu bu gece itibariyle UEFA'ya gönderecek olan sarı kırmızılılar, transferin son gününde Lazio'nun 32 yaşındaki Uruguaylı oyuncusu Matias Vecino'yu gündemine aldı. İşte, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Matias Vecino ile ilgili bilgiler... Habertürk Giriş: 04.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:10 facebook

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Galatasaray'da sıcak gelişmeler söz konusu. Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Cimbom'da, orta saha için gündeme Lazio'nun 32 yaşındaki oyuncusu Matias Vecino geldi. İşte, 10 sezondur İtalya ligi Serie A'da forma giyen Vecino hakkında detaylar...

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MATIAS VECINO KİMDİR? 1991 yılında Uruguay'ın Canelones kentinde dünyay gelen Vecino, profesyonel futbola ülkesinin takımlarından Central Espanol'da adım attı. Burada 1 yıl oynadıktan sonra Uruguay'ın en başarılı takımlarından Nacional'e transfer olan Vecino, burada gösterdiği performansla İtalya'nın köklü ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu ve Avrupa kariyerine başladı.