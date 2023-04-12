''VİZYONUMUZ, AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ 10 AKADEMİSİNDEN BİRİ OLMAK''

Erden Timur yaptığı açıklamalarda, "Strateji olarak orta vadede sadece gelir artırıcı anlamda değil ama dünyada Galatasaray dendiğinde sadece yarışmacı değil dünyanın en önemli geliştirici kulüplerinden biri olarak da adlandırılmak gerekiyor. Sadece yıldızlar değil gençleri de transfer edebilmek için en önemli husus. Scout ekibimizi çok geliştirdik. Farklı genç yetenekler buluyoruz ama Türkiye'ye gelme konusu bir genç için hala soru işareti. Bunu Galatasaray'ın geldiği nokta ile aşmamız gerekiyor. Türkiye Ligi'nin değerini artırmak için neler yapılabileceğini konuşuyoruz ama Galatasaray'ı da bu konuda ayrıştırmamız gerek. Galatasaray yarışmacı bir kulüp ama genel stratejimiz, dünyanın sayılı geliştirici kulüplerinden biri haline gelmek'' ifadelerini kullandı.

Erden Timur, öncelikli hedeflerinin Avrupa Para Ligi'nde ilk 20 arasına girmeleri gerektiğini belirterek, "Amacımız burada da ilk 10'da olmak. Ancak bunu mevcut gelirlerle veya Türkiye'deki potansiyelimizi geliştirerek yapabilmemiz için Türkiye ekonomisinin de ilk 10'a girmesi gerekiyor. Altyapıda ancak diğer kulüplerden daha fazla gelir elde edecek bir yapı oluşturursak bunu ekonomik başarıya çevirebiliriz." diye konuştu.