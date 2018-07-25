Geçtiğimiz sezonun başında kadro dışı bırakılan ancak Fatih Terim’in gelişiyle adeta küllerinden doğup şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Ryan Donk, yeni sezona da büyük bir motivasyonla hazırlanıyor.

Terim’i babası gibi gören Hollandalı oyuncu, hocasının sözünden çıkmazken kendisinden istenilen her şeyi yapmak için var gücüyle savaşıyor. Takım arkadaşlarının neşe kaynağı olmayı başaran Donk’a teknik heyet de ‘Yeni Melo’ gözüyle bakıyor.

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3. döneminde Melo’dan en üst düzeyde faydalanmasını bilen İmparator, Donk’tan da aynı görevleri üstlenmesini istedi. Deneyimli oyuncuya takım savunmasının en önemli parçası olduğunu hissettiren Terim’in, bu sezon Donk’u bambaşka bir seviyeye çıkarmayı amaçladığı öğrenildi.