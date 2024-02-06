Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius ilk maçına çıktı

Galatasaray´ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Fulham´dan sezon sonuna kadar kiraladığı Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesiyle birlikte parçalı formayı ilk kez giyen 28 yaşındaki Brezilyalı, Galatasaray taraftarı önünde ilk 11´de yer aldı.

Sezon başında fazla forma şansı bulamaması sebebiyle Genoa´ya kiralanan fakat devre arasında da teknik direktör Okan Buruk´un kararıyla takıma geri çağırılan 26 yaşındaki orta saha, Bandırmaspor maçında stoper mevkisinde görev aldı. Bu sezon hem orta sahada hem de sol bekte görev yapan milli oyuncu, kariyerinde de ilk kez stoperde bir maça çıktı.

OKAN BURUK'TAN 8 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig´in 24´üncü haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının ilk 11´ine göre Bandırmaspor mücadelesinde 8 değişikliğe gitti. Okan Buruk, Samsunspor maçında oynayan; Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürlkoğlu ve Icardi´nin yerine Bandırmaspor mücadelesinde; Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Ndombele, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha ve Vinicius´a görev verdi.

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