Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius ilk maçına çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Bandırmaspor karşısında çıktı.
Galatasaray´ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Fulham´dan sezon sonuna kadar kiraladığı Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesiyle birlikte parçalı formayı ilk kez giyen 28 yaşındaki Brezilyalı, Galatasaray taraftarı önünde ilk 11´de yer aldı.
BERKAN KUTLU STOPERDE
Sezon başında fazla forma şansı bulamaması sebebiyle Genoa´ya kiralanan fakat devre arasında da teknik direktör Okan Buruk´un kararıyla takıma geri çağırılan 26 yaşındaki orta saha, Bandırmaspor maçında stoper mevkisinde görev aldı. Bu sezon hem orta sahada hem de sol bekte görev yapan milli oyuncu, kariyerinde de ilk kez stoperde bir maça çıktı.
OKAN BURUK'TAN 8 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig´in 24´üncü haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının ilk 11´ine göre Bandırmaspor mücadelesinde 8 değişikliğe gitti. Okan Buruk, Samsunspor maçında oynayan; Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürlkoğlu ve Icardi´nin yerine Bandırmaspor mücadelesinde; Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Ndombele, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha ve Vinicius´a görev verdi.
6 ŞUBAT DEPREMİ UNUTULMADI
Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynanan Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında iki takım da 6 Şubat depremlerini andı. Galatasaray, maç önü ısınmasına `6 Şubat´ı unutmadık, unutmayacağız´ yazılı tişörtler ile çıktı.
Karşılaşma öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıcı etkiler gösteren depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulurken, iki takım oyuncuları da sahaya '6 Şubat´ı unutmadık, unutmayacağız' pankartı ile geldi.