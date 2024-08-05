Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni transfer Gabriel Sara, imza sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY, İNANILMAZ BÜYÜK BİR KULÜP"

Sarı-kırmızılılara imza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Brezilyalı orta saha, "Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Instagram hesabımdan belirttiler, taraftarlarımız çok heyecanlılar. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız." ifadelerini kullandı.