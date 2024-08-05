Gabriel Sara'dan ilk açıklama: Birbirimiz için yaratılmışız!
Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, kendisini Sarı Kırmızılılara bağlayan imzayı attıktan sonra kulüp televizyonuna konuştu.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni transfer Gabriel Sara, imza sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY, İNANILMAZ BÜYÜK BİR KULÜP"
Sarı-kırmızılılara imza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Brezilyalı orta saha, "Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Instagram hesabımdan belirttiler, taraftarlarımız çok heyecanlılar. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız." ifadelerini kullandı.
BONSERVİSİ AÇIKLANDI
Galatasaray, 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığını duyuruldu.
Sara'nın transferi için Norwich City'ye 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.
Beş yıllık anlaşmaya varılan Brezilyalı futbolcuya sezon başına 2 milyon 750 bin euro net ücret ödenecek.
GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALISI
18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.