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Galatasaray, 2000 doğumlu Mısırlı genç futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki oyuncuyu ekim ayının başından beri deneyen sarı-kırmızılar, genç oyuncunun lisansını çıkardı. TFF’nin resmi sitesinde oyuncunun isminin “Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty” olarak yazılması sosyal medyada dikkat çekti. İşte sosyal medyada yeni transfer için yapılan yorumlardan bazıları...