Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson: "Fantastik bir takıma geldim"

Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok iyi bir duygu. Fantastik bir takıma geldim. Fantastik taraftarları ve stadı var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın, geldiğim yer olan Kopenhag'ın stadında 2000 yılında yaşadığı hikayeyi biliyorum. Değerli bir hikaye bu. Daha önce de söylediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Fatih Terim hocamızla çalışmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." diyen Nelsson, "Tabii ki bu fantastik statta taraftarımızla birlikte olmak için de sabırsızlanıyorum. Daha önce YouTube'da bazı videoları seyrettim. Beni neyin beklediğini biliyorum." şeklinde konuştu.