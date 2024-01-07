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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 26 maç oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 26 maç oldu

        Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 22:36 Güncelleme: 07.01.2024 - 22:36
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        Galatasaray'ın serisi 26 maç oldu
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        Konyaspor'u Süper Lig'de 3-0 yenen Galatasaray'da evindeki yenilmezlik serisi sürüyor.

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.

        Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.

        Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

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