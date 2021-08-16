Sezonu erken açan ve Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden Galatasaray'ı sıkışık bir dönem bekliyor. Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Aslan'ın lig macerası da bugün başlıyor. Ön eleme maçında İskoçya'da St. Johnstone'la karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönen ve izin yapan Galatasaray, önümüzdeki 14 gün içinde 5 maça çıkacak.

Dün Giresun'a giden Galatasaray bu akşam ligin yeni ekibiyle Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Kayıpsız başlamak isteyen sarı-kırmızılılar İstanbul'a dönecek ve bir gün burada kalacak. Çarşamba günü Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için Danimarka'ya gidecek olan Aslan, perşembe günü avantaj arayacak. Randers'la karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönecek olan sarı-kırmızılılar, 23 Ağustos'ta Hatayspor'u ağırlayacak.

Hatayspor maçından üç gün sonra yine İstanbul'da Randers'ı konuk edecek olan Aslan, ligde ise 29 Ağustos'ta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, İskoçya gidiş dönüşüyle birlikte 13 bin 500 kilometreden fazla yolculuk, 17 günde 6 maç yapmış olacak.