Galatasaray, İskoçya'ya gitti

Takım otobüsüyle İstanbul Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesi, VİP bölümünden pasaport kontrolüne geçti.
Teknik Direktör Fatih Terim ve takım oyuncularından oluşan kafile, daha sonra özel bir uçakla İskoçya'ya hareket etti.
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