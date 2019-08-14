Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz İsmail Çipe'nin 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonlarının sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 160.000 TL geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.