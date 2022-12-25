Bugün hangi maçlar var 25 Aralık Pazar?

CANLI YAYIN | Galatasaray - İstanbulspor maçı canlı izle! Galatasaray maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

HABERTURK.COM / AA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor. SAAT: 19.00

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

STAT: Nef Stadı

YAYIN: beIN SPORTS 1 MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ GALATASARAY: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim Ligde geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı. Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi. SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU İÇİ TIKLAYINIZ

SON ÜÇ MAÇINI KAZANDI Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı. 3 EKSİK VAR Galatasaray'da sakat ve cezalı olan 3 futbolcu, İstanbulspor maçında forma giyemiyor. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.

45. RANDEVU Galatasaray ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 44 müsabakada Galatasaray 29, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 100 golüne, İstanbulspor 40 golle yanıt verebildi.

GALATASARAY'IN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR Galatasaray, Süper Lig'de ev sahibi olduğu maçlarda İstanbulspor'a sadece bir kez yenildi. Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'u konuk ettiği maçlarda 16 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 56 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 20 gol gördü.