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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray CANLI YAYIN | Galatasaray - İstanbulspor maçı canlı izle! Galatasaray maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
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Galatasaray - İstanbulspor | CANLI YAYIN

Galatasaray - İstanbulspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Ligdeki son üç maçını kazanarak çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenildiği haftada kazanarak liderliğe yükselmek istiyor. Galatasaray'ın bu maç öncesinde 27, İstanbulspor'un ise 8 puanı bulunuyor

CANLI YAYIN | Galatasaray - İstanbulspor maçı canlı izle! Galatasaray maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
HABERTURK.COM / AA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor.

SAAT: 19.00
HAKEM: Abdülkadir Bitigen
STAT: Nef Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 1

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GALATASARAY: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis

İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim

Ligde geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı. Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.

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SON ÜÇ MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.

3 EKSİK VAR

Galatasaray'da sakat ve cezalı olan 3 futbolcu, İstanbulspor maçında forma giyemiyor.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.

45. RANDEVU

Galatasaray ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 44 müsabakada Galatasaray 29, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 100 golüne, İstanbulspor 40 golle yanıt verebildi.

GALATASARAY'IN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR

Galatasaray, Süper Lig'de ev sahibi olduğu maçlarda İstanbulspor'a sadece bir kez yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'u konuk ettiği maçlarda 16 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 56 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 20 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, İstanbulspor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 1962-1963 sezonunda ev sahibi olduğu maçta 6-0'lık sonuçla aldı.

İstanbulspor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda evinde oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda oynandı. İstanbulspor'un sahasında oynanan maçı, Galatasaray 5-3 kazandı. Toplam 8 gol, rekabetteki 44 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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