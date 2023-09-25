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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 20:48 Güncelleme: 25.09.2023 - 20:48
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        Galatasaray, İstanbulspor'a hazır
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        Galatasaray'da dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, ligde yarın akşam saat 20.00’de İstanbulspor’a konuk olacak.

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