Galatasaray istiyordu! Guendouzi, Lazio'ya gidiyor Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Matteo Guendouzi'nin yeni takımı belli oluyor! Marsilya'nın 20 milyon Euro istediği Fransız yıldız, Lazio'ya transfer olmak üzere

İtalya Serie A takımlarından Lazio, Marsilya forması giyen orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibi, Maurizio Sarri'nin Şampiyonlar Ligi sebebiyle orta saha rotasyonunda kadrosuna ısrarla görmek istediği oyuncu için çalışmalarına hız verdi.

Lazio, 24 yaşındaki futbolcu ile yıllık 2.5 milyon euro civarından yıllık ücret üzerinden anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göreyse Lazio ile Marsilya, transfer pazarlıklarında son aşamaya geldi.

13 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 5 milyon Euro'luk kolay ulaşılabilir bonuslarla birlikte 18 milyon Euro karşılığında iki kulübün el sıkıştığı belirtildi.

Matteo Guendouzi'nin adı Galatasaray ile de anılıyordu.