Galatasaray Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı ve kiraladı!
Galatasaray genç kalecisi Jankat Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını ve Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.
Galatasaray genç kalecisi Jankat Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını ve Adanaspor'a kiralandığını duyurdu.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığımız akademi oyuncumuz Jankat Yılmaz, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Adanaspor A.Ş.'ye kiralanmıştır."
Galatasaray altyapısında yetişen 19 yaşındaki genç kalecinin mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu.