Galatasaray, Jelert'i kazanmak istiyor
Bu sezon net 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert'i kazanmak istiyor. Şimdiye kadar beklenen performansı veremeyen Danimarkalı futbolcunun devre arasında kiralanma ihtimali son derece düşük
Galatasaray’da Elias Jelert bilmecesi devam ediyor.
Sacha Boey’dan sonra sağ bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, Kopenhag’dan Elias Jelert’i 9 milyon Euro net bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Türkiye’ye büyük beklentilerle gelse de şimdiye kadar forma şansı bulmakta zorlanan genç sağ bekin devre arasında kiralık olarak ayrılabileceği öne sürülüyordu.
Okan Buruk ve teknik heyet, Jelert’i kiralamak değil takıma kazandırmanın yollarını arıyor.
Türkiye’ye adaptasyon konusunda da zorlanan genç sağ bekin transferinden sonra sakatlanması, Jelert’in forma girmesini de zorlaştırdı.
Kopenhag performansıyla geçer not alan Danimarkalı sağ beke güvenen Okan Buruk, ilerleyen süreçte fikstürün sıkıştığı haftalar için Jelert’i hazırlıyor.