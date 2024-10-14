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        Galatasaray, Jelert'i kazanmak istiyor

        Bu sezon net 9 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elias Jelert'i kazanmak istiyor. Şimdiye kadar beklenen performansı veremeyen Danimarkalı futbolcunun devre arasında kiralanma ihtimali son derece düşük

        Giriş: 14.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:49
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        Galatasaray’da Elias Jelert bilmecesi devam ediyor.

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        Sacha Boey’dan sonra sağ bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, Kopenhag’dan Elias Jelert’i 9 milyon Euro net bonservis bedeliyle transfer etmişti.

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        Türkiye’ye büyük beklentilerle gelse de şimdiye kadar forma şansı bulmakta zorlanan genç sağ bekin devre arasında kiralık olarak ayrılabileceği öne sürülüyordu.

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        Okan Buruk ve teknik heyet, Jelert’i kiralamak değil takıma kazandırmanın yollarını arıyor.

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        Türkiye’ye adaptasyon konusunda da zorlanan genç sağ bekin transferinden sonra sakatlanması, Jelert’in forma girmesini de zorlaştırdı.

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        Kopenhag performansıyla geçer not alan Danimarkalı sağ beke güvenen Okan Buruk, ilerleyen süreçte fikstürün sıkıştığı haftalar için Jelert’i hazırlıyor.

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