Galatasaray, Kadıköy’de son 8 maçta 4. galibiyetini aldı
Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 8 derbide 4. galibiyetini kazandı.
Giriş: 21.09.2024 - 22:43 Güncelleme: 21.09.2024 - 22:43
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı ve Kadıköy’deki iyi serisini sürdürdü.
Aslan bu derbiyle birlikte rakibinin evinde oynadığı 8. derbide 4 galibiyetini elde ederken, 1 mağlup oldu. 3 mücadele de berabere sona erdi.
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