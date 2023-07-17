Galatasaray Kadın Basketbol Takımında başantrenör Alper Durur ile sözleşme yenilendi Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sezon kadın basketbol takımının başantrenörlüğüne getirilen Alper Durur ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Alper Durur ile yeni sezonda da ligde ve Avrupa'da yeni başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyor, kendisine Galatasaray çatısı altında devam eden görevi boyunca üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.