Galatasaray kafilesi Adana'ya geldi
Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Adana'ya geldi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray, Adana'ya geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında dün deplasmanda Bayern Münih’e 2-1 yenilen Galatasaray, Münih’ten Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi bir grup Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.
Kafile, kendilerini bekleyen otobüsle kentte bir otele geçti.
Hatayspor ile Galatasaray, 11 Kasım Cumartesi saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.