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Galatasaray kafilesi, Adana´da coşkuyla karşılandı

Spor Toto Süper Lig´in 8´inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Adana´ya geldi. Sarı kırmızılı ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı

Galatasaray kafilesi, Adana´da coşkuyla karşılandı
DHA

Spor Toto Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'ı Adana'da taraftarı coşkulu şekilde karşıladı.

Ligde son olarak sahasında ağırladıkları Arabam.com Konyaspor´u 2-1 yenen Galatasaray, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için kente geldi. Sarı kırmızılı ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı´na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.

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