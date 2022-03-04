Galatasaray kafilesi Konya'da

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için uçakla akşam saatlerinde Konya’ya geldi. Teknik Direktör Domenec Torrent'in de aralarında bulunduğu kafile, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar, kafileye tezahürat ederek sevgi gösterisinde bulunurken, Domenec Torrent ve Kerem Aktürkoğlu'nu çiçekle karşıladı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Muslera, Elabdellaoui, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, Pulgar, Gomis, Ömer, Morutan, Berkan, Nelsson, Pena, Cicaldau, Marcao, Jankat, Emre, Halil, Semih."