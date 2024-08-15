Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi.

Teknik Direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif Direktör Cenk Ergün'ün de aralarında bulunduğu kafile, taraftarların yoğun ilgisi ile karşılandı. Taraftarın sevgi seline ise futbolcular el sallayarak cevap verdi. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Kafilede, Hatayspor müsabakasının son bölümünde sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez yer almazken, sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Danimarkalı sağ bek Elias Jelert de kadroya alındı.