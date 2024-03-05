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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray kalan 10 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray kalan 10 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak

        Ligde kalan 10 maçının 7'sini İstanbul'da oynayacak Galatasaray, fikstür avantajını kullanarak mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:17
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        Galatasaray'da, şampiyonluk hesapları yapılmaya başladı.75 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar, geçen sezon olduğu gibi mutlu sona ulaşmak istiyor.

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        Galatasaray, ligde kalan 10 maçın 5'inde rakiplerini RAMS Park'ta ağırlayacak.

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        Sarı kırmızılılar evinde; Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor, EMS Yapı Sivasspor ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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        DEPLASMANDA 5 TAKIM İLE MÜCADELE EDECEK

        Galatasaray, 5 karşılaşmada ise deplasmanda mücadele edecek. Okan Buruk'un ekibi, bu karşılaşmaların sadece üçünü İstanbul dışında oynayacak.

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        Sarı kırmızılılar, Alanya, Adana ve Konya'ya gidecek. Galatasaray'ın, kalan 2 dış saha maçı ise Kasımpaşa ve Vavacars Fatih Karagümrük.

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        Galatasaray'da teknik heyet, fikstür avantajını iyi kullanmayı amaçlıyor.

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        Sarı kırmızılılar, özellikle iç sahadaki 5 maçta taraftarın da etkisiyle 3 puana ulaşmayı hedefliyor.

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        Okan Buruk'un ekibi, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 14 maçı da kazanmayı başardı.

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