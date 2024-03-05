Galatasaray kalan 10 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak
Ligde kalan 10 maçının 7'sini İstanbul'da oynayacak Galatasaray, fikstür avantajını kullanarak mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.
Galatasaray'da, şampiyonluk hesapları yapılmaya başladı.75 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar, geçen sezon olduğu gibi mutlu sona ulaşmak istiyor.
Galatasaray, ligde kalan 10 maçın 5'inde rakiplerini RAMS Park'ta ağırlayacak.
Sarı kırmızılılar evinde; Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor, EMS Yapı Sivasspor ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.
DEPLASMANDA 5 TAKIM İLE MÜCADELE EDECEK
Galatasaray, 5 karşılaşmada ise deplasmanda mücadele edecek. Okan Buruk'un ekibi, bu karşılaşmaların sadece üçünü İstanbul dışında oynayacak.
Sarı kırmızılılar, Alanya, Adana ve Konya'ya gidecek. Galatasaray'ın, kalan 2 dış saha maçı ise Kasımpaşa ve Vavacars Fatih Karagümrük.
Galatasaray'da teknik heyet, fikstür avantajını iyi kullanmayı amaçlıyor.