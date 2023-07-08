Galatasaray kamp çalışmaları için Avusturya’ya geldi
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışması yapmak için Avusturya'ya geldi. Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle güçlükle takım otobüsüne binebildi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da kafilede yer aldı
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışması yapmak için Avusturya'ya geldi.
İstanbul'dan kalkan özel uçakla Graz Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, buradan kara yoluyla kamp yapacağı Bad Waltersdorf bölgesine hareket etti.
Galatasaray kafilesini havalimanında karşılayan sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle güçlükle takım otobüsüne binebildi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da kafilede yer aldı.