Galatasaray kamp çalışmaları için Avusturya’ya geldi Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışması yapmak için Avusturya'ya geldi. Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle güçlükle takım otobüsüne binebildi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da kafilede yer aldı