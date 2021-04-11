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Galatasaray kan kaybediyor

Galatasaray sezonun ikinci yarısında ideal 11'ini bulmakta zorlandı. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuların etkisi olsa da sarı-kırmızılılarda en çok göze çarpan unsur ilk 11'de sürekli yaşanan değişim oldu

Galatasaray kan kaybediyor - GS haberleri
DHA

Süper Lig'in 34'üncü haftasında dün akşam Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. En son Hes Kablo Kayserispor deplasmanında galip gelen sarı-kırmızılılar son 3 maçtır kazanamıyor.

KADRO İSTİKRARSIZLIĞI VE LİDER OYUNCU EKSİKLİĞİ

Galatasaray sezonun ikinci yarısında ideal 11'ini bulmakta zorlandı. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuların etkisi olsa da sarı-kırmızılılarda en çok göze çarpan unsur ilk 11'de sürekli yaşanan değişim oldu. Atakaş Hatayspor maçı 11'inde mecburi yaşanan değişikliklerin yanı sıra Saracchi ile Feghouli de Karagümrük maçında kulübeye çekildi. Galatasaray, Karagümrük karşısında özellikle merkez bölgede organize olmakta çok sıkıntı yaşadı. Belhanda'nın sözleşmesinin feshi ve Arda Turan'ın sakatlığı, oyunu yönlendirmenin yanı sıra saha içinde lider oyuncu vasfını arattı.

AYAKTA GEDSON KALDI

Galatasaray'da Fatih Karagümrük karşılaşmasında en çok göze çarpan isim devre arasında transfer edilen Gedson Fernandes oldu. Orta sahada çok mücadele eden Portekizli futbolcu, ilk asistini de bu maçta yaptı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Çaykur Rizespor ve Hatayspor mağlubiyetlerinin ardından Karagümrük karşısında kaybedilen 2 puanla birlikte son 3 haftadaki kaybı 8'e ulaşan sarı-kırmızılılar kalesini gole kapatmakta da zorlanıyor. 8'de 8'lik galibiyet serisi Ankaragücü maçıyla son bulan Galatasaray, başkentte başlayan süreçte 6 maçta 12 gol yedi. Sarı-kırmızılılar 8'de 8 yaptığı dönemde kalesinde sadece 3 gol yemişti.

HAFTAYA İKİ İSİM CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart gören Ryan Donk'un yanı sıra Göztepe deplasmanında Ryan Babel de forma giyemeyecek. Hollandalı futbolcu dünkü karşılaşmada sarı kart görerek bu sezon toplam 4 sarı karta ulaştı.

HEDEF TÜM MAÇLARI KAZANMAK

Yaşanan önemli puan kayıpları sonrası şampiyonluk şansı azalan Galatasaray'da tek hedef kalan maçların hepsini kazanmak. Teknik direktör Fatih Terim, bu süreçte Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu gibi genç isimlerin üzerinde durmayı planlıyor. Takımda kenetlenme sağlanamayışı dikkat çekerken motivasyon için çare aranıyor.

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