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Galatasaray kasımda borsa yatırımcısına da kazandırdı

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, borsada kasım ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu

Galatasaray kasımda borsa yatırımcısına da kazandırdı
AA

Spor endeksi, kasımda yüzde 5,1 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi, mevduat ve faizlerin düşük olmasıyla birlikte kurun da hemen hemen yatay kalması yatırımcıların borsaya yönelmesine imkan sağlıyor.

Yurt dışında Fed'in faiz artış temposunun yavaşlayacağı beklentisi, yurt içinde ise enflasyonda düşüş trendinin başlayacak olması, borsaya yatırımcı ilgisinin artmasına destek verecek gelişmeler oldu.

Spor hisselerinde de böylece yukarı yönlü bir seyir izlendi. Süper Lig'de ayrıca 14 hafta sonunda dört büyüklerin yayın gelirindeki toplam kazancı 399,5 milyon lira oldu.

En fazla geliri 118 milyon 186 bin lirayla Galatasaray elde etti.

Sarı-Kırmızılılar lige katılım bedeli olarak 33 milyon 416 bin lira, geride kalan yıllardaki 22 şampiyonluk sayesinde 62 milyon 920 bin lira ve ligdeki performansıyla 21 milyon 850 bin lirayı kasasına koydu.

Fenerbahçe Futbol AŞ, lige katılım payının yanı sıra geçmiş şampiyonluklardan 54 milyon 340 bin lira ve lig performansından 23 milyon lira olmak üzere toplamda 110 milyon 756 bin liralık kazanca ulaştı.

Süper Lig'de 16 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, bu kalemden 45 milyon 760 bin lira, ligdeki performansından da 18 milyon 400 bin lira kazanım sağladı.

Son şampiyon Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret ise şampiyonlar payından 20 milyon 20 bin lira ve lig performansından 19 milyon 550 bin lira kazandı.

Lige katılım payıyla birlikte bordo-mavililerin kasasına 72 milyon 986 bin lira girdi.

Galatasaray borsada kasım ayında yüzde 41,6 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek 2022 Dünya Kupası arasına ikinci sırada giren Galatasaray, deplasmanda son yıllardaki en başarılı performansını sergiliyor. Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçın 5'ini kazanan Galatasaray, şimdiden geçen sezonun tamamından fazla galibiyete elde etti.

Galatasaray'ın hisse fiyatı da geçen ay 7,72 lira ile 11 yılın en yüksek seviyesini gördü. Kasım ayında Trabzonspor'un hisseleri yüzde 12,1, Beşiktaş'ın hisseleri ise yüzde 2,8 artış kaydetti.

KASIM FENERBAHÇE İÇİN KAYIP AYI OLDU

Ligin zirvesindeki Fenerbahçe aynı başarıyı borsada sergileyemedi. Ekim ayında hisse fiyatı da 85,00 lirayla tarihi zirveyi gören Fenerbahçe'de geçen ay kar satışları görüldü.

Fenerbahçe'nin hisseleri kasım ayında yüzde 13,2 azalış kaydetti. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde 9 maç sonra mağlubiyet yaşamıştı.

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında yatırımcısına en fazla yüzde 136,3 ile Fenerbahçe kazandırdı.

Bu dönemde Galatasaray'ın hisseleri yüzde 132,6, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 43,6 arttı. Trabzonspor ise yatırımcısına yüzde 15,8 kaybettirdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN PİYASA DEĞERİ TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI

Borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip oldu. 8 milyar 185 milyon 646 bin lira ile tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşan Fenerbahçe, kasım ayını 6 milyar 587 milyon 119 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Galatasaray kasım ayın 4 milyar 82 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle tarihi zirvede tamamladı.

Geçen ay Trabzonspor'un piyasa değeri 2 milyar 550 milyon lira, Beşiktaş'ın piyasa değeri ise 1 milyar 430 milyon 400 bin lira oldu.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2021, Ekim 2022 ve Kasım ayı kapanış fiyatı, yüzde değişimleri ve piyasa değeri şöyle:

Şirket 2021 Aralık kapanış fiyatı 2022 Ekim kapanış fiyatı 2022 Kasım kapanış fiyatı 2022 Kasım aylık değişim (yüzde) 2021 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri
Galatasaray 3,25 5,34 7,56 +41,6 +132,6 4.082.400.000
Trabzonspor 6,06 4,55 5,10 +12,1 -15,8 2.550.000.000
Beşiktaş 4,15 5,80 5,96 +2,8 +43,6 1.430.400.000
Fenerbahçe 28,16 76,65 66,55 -13,2 +136,3 6.587.119.000

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