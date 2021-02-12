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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, pas çalışmasıyla başladı. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta tam süre alan oyuncular, bu çalışmayla günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürürken, Marcelo Saracchi'nin tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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