Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in yedinci haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Avrupa ve ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar, şampiyonluk yolunda Kasımpaşa karşısında hata yapmak istemiyor. Rams Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde, "Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıtı taraftarlar tarafından mercek altına alındı. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri...
Galatasaray - Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi birinci maçında PAOK karşısında 3-1 galip gelen sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetiminde çıkışını sürdürmek isteyen Galatasaray'ın, Kasımpaşa karşısındaki maç kadrosu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray Kasımpaşa maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Rams Park’ta oynanacak mücadele beİN sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK ZİYECH
Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
KASIMPAŞA'DA EKSİKLER
Kasımpaşa cephesinde ise Josip Brekalo'nun kırmızı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY
19 Günay Güvenç
4 Ismail Jakobs
6 Davinson Sanchez
23 Kaan Ayhan
42 Abdülkerim Bardakçı
20 Gabriel Sara
34 Lucas Torreira
10 Dries Mertens
11 Yunus Akgün
45 Victor Osimhen
53 Barış Alper Yılmaz