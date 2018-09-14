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Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
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Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? GS Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası Galatasaray Kasımpaşa maçı ile start alacak. Galatasaray, 6. haftaya lider giren Kasımpaşa'yı Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

14 Eylül 2018 Cuma, 14:06:24 | Güncelleme:

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasına namağlup lider olarak giren Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak. Süper Lig'de 29. randevusuna çıkacak olan iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kasımpaşa mücadelesi bu akşam 21.00'da Türk Telekom Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

GALATASARAY İLE AKSIMPAŞA 29. RANDEVUDA

Galatasaray, Süper Lig’de bugün oynayacağı Kasımpaşa ile bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 18’e 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 4 haftada lacivert-beyazlılar namağlup lider konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

29. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de Paşa rakibini mağlup etti. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı Galatasaray 2-0 kazanırken, Kasımpaşa da evinde 2-1 galip geldi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDA 5. HAFTA DA KARŞILAŞTILAR

İki takım geçtiğimiz sezon da ligin 5. haftasında yine Galatasaray’ın sahasında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Karşılaşmanın gollerini ise transfer döneminde Galatasaray'la yolları ayrılan Bafetimbi Gomis kaydetmişti.

BELHANDA CEZALI

Galatasaray’da Süper Lig’in 4. haftasında deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Faslı futbolcu Younes Belhanda cezalı durumda. Belhanda geçen sezon ikinci yarıda oynanan Kasımpaşa maçında da kırmızı kart cezası nedeniyle forma giymemişti. Türkiye Futbol Federasyonu, açıkladığı cezalarda Belhanda’ya 3 resmi müsabakadan men cezası verdi. Yıldız futbolcu, Paşa dışında Akhisarspor ve B.B. Erzurumspor müsabakalarında da takımını yalnız bırakacak.

10 GOLÜN 3'Ü EREN DERDİYOK'TAN

Ligde geride kalan 4 haftada Galatasaray rakip filelere 10 gol kaydetti. Aslan söz konusu maçlarda sadece deplasmandaki Trabzonspor müsabakasında gol atamadı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 3'ünü Eren Derdiyok, 2'sini Emre Akbaba, 2'sini Henry Onyekuru attı. Fernando ile Serdar Aziz de 1'er kez gol sevinci yaşadı.

LİDER KASIMPAŞA'YI DIAGNE TAŞIYOR

Sezona fırtına gibi başlayan ve namağlup liderlik koltuğunda bulunan Kasımpaşa’yı Senegalli golcüsü Mbaye Diagne taşıyor. Başarılı futbolcu bu sezon ligde oynadığı 4 resmi müsabakada da rakip fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki futbolcu toplamda 6 gol attı ve gol krallığında zirvede yer alıyor.

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