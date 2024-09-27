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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte GS muhtemel 11'i

        Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, Süper Lig'in yedinci haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Avrupa ve ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar, şampiyonluk yolunda Kasımpaşa karşısında hata yapmak istemiyor. Rams Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde, "Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıtı taraftarlar tarafından mercek altına alındı. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 18:36 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:20
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        Galatasaray - Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Avrupa Ligi birinci maçında PAOK karşısında 3-1 galip gelen sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetiminde çıkışını sürdürmek isteyen Galatasaray'ın, Kasımpaşa karşısındaki maç kadrosu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray Kasımpaşa maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak.

        3

        GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Rams Park’ta oynanacak mücadele beİN sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY'DA TEK EKSİK ZİYECH

        Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

        5

        KASIMPAŞA'DA EKSİKLER

        Kasımpaşa cephesinde ise Josip Brekalo'nun kırmızı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        GALATASARAY

        19 Günay Güvenç

        4 Ismail Jakobs

        6 Davinson Sanchez

        23 Kaan Ayhan

        42 Abdülkerim Bardakçı

        20 Gabriel Sara

        34 Lucas Torreira

        10 Dries Mertens

        11 Yunus Akgün

        45 Victor Osimhen

        53 Barış Alper Yılmaz

        7

        KASIMPAŞA

        1 Andreas Gianniotis

        2 Claudio Winck

        12 Mortadha Ben Ouanes

        20 Nicholas Opoku

        58 Yasin Özcan

        8 Cafu

        35 Aytaç Kara

        72 Antonin Barak

        77 Kevin Rodrigues

        9 Josip Brekalo

        18 Nuno Da Costa

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