Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar?
Galatasaray Kasımpaşa maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Süper Lig'de son 9 maçını kazanarak büyük bir çıkışa imza atan Galatasaray, son haftaların istim üstündeki takımlarından Kasımpaşa'yı Rams Park'ta konuk etmeye hazırlanıyor. İki takımın da 3 puan hedeflediği zorlu maçın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve bilet fiyatları ile muhtemel 11'lerine dair bilgileri bir araya getirdik...
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Son şampiyon Galatasaray, sahasında köklü İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren zorlu maç öncesi her iki takımın muhtemel 11'lerini ve maçla ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirdik!
GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20:00'de oynanacak ve beIN Sports 1'de oynanacak.
GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI BİLET FİYATLARI
Premium : ₺7.500,00
Delux : ₺7.000,00
Lux : ₺6.500,00
Classic : ₺6.000,00
1. Kategori : ₺4.000,00
2. Kategori : ₺3.000,00
3. Kategori : ₺2.400,00
4. Kategori : ₺2.000,00
5. Kategori : ₺1.800,00
6. Kategori : ₺1.350,00
7. Kategori : ₺1.000,00
8. Kategori : ₺550,00
9. Kategori : ₺500,00
Misafir : ₺500,00
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino; Zaha, Kerem, Torreira, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Omeruo, Winck, Yasin, Aytaç, Gökhan, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy