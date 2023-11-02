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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar? GS Kasımpaşa maçı bugün mü yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar?

        Galatasaray Kasımpaşa maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Süper Lig'de son 9 maçını kazanarak büyük bir çıkışa imza atan Galatasaray, son haftaların istim üstündeki takımlarından Kasımpaşa'yı Rams Park'ta konuk etmeye hazırlanıyor. İki takımın da 3 puan hedeflediği zorlu maçın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve bilet fiyatları ile muhtemel 11'lerine dair bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:16
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        Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Son şampiyon Galatasaray, sahasında köklü İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren zorlu maç öncesi her iki takımın muhtemel 11'lerini ve maçla ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirdik!

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        GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

        Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20:00'de oynanacak ve beIN Sports 1'de oynanacak.

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        GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI BİLET FİYATLARI

        Premium : ₺7.500,00

        Delux : ₺7.000,00

        Lux : ₺6.500,00

        Classic : ₺6.000,00

        1. Kategori : ₺4.000,00

        2. Kategori : ₺3.000,00

        3. Kategori : ₺2.400,00

        4. Kategori : ₺2.000,00

        5. Kategori : ₺1.800,00

        6. Kategori : ₺1.350,00

        7. Kategori : ₺1.000,00

        8. Kategori : ₺550,00

        9. Kategori : ₺500,00

        Misafir : ₺500,00

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        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino; Zaha, Kerem, Torreira, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Icardi

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        Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Omeruo, Winck, Yasin, Aytaç, Gökhan, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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