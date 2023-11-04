Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera'nın son durumu belli oldu! Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fernando Muslera'nın son durumu belli oldu. Uruguaylı kalecinin bugün yapılan tekiklerinde herhangi bir kırığa rastlanmadı.

Habertürk Giriş: 04.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 04.11.2023 - 14:06 facebook

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