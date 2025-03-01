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        Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazır

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 21:06 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:06
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        Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazır!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

        İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla süren idmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

        Galatasaray, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

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