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Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti

Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik taktik oyun gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Ryan Donk’un tedavisine devam edildi. Emre Taşdemir ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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