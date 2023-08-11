Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 11.08.2023 - 17:08
Galatasaray ,oynayacağı Kayserispor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Yarın 21.45'te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, bugün akşam saatlerinde Kayseri’ye hareket edecek.