Galatasaray-Kayserispor maçında VAR incelemesi sonrası penaltı kararı!
Galatasaray-Kayserispor maçında konuk ekip Kayseri, 44. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Bahoken'in vuruşunu Muslera kurtardı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Galatasaray-Kayserispor maçında konuk ekip 44. dakikada VAR icelemesi sonrası penaltı kazandı.
Gelişen Kayserispor atağında Bahoken'in vuruşu Abdülkerim Bardakcı'dan kornere gitti. Kayserisporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı itirazlarında bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceledi ve Abdülkerim'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Bahoken, kaleci Muslera'yı geçemedi.