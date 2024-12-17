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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Kayserispor mesaisine başladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Kayserispor mesaisine başladı!

        Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:46 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:46
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        G.Saray, Kayserispor mesaisine başladı!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

        Üç grup halinde 5'e 1 pas organizasyonu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

        Galatasaray, hazırlıklarına 19 Aralık Perşembe günü devam edecek.

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