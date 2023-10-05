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        Haberler Spor Futbol Galatasaray kazandı, sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta! UEFA ülke puanı sıralaması son durumu güncel! 5 Ekim 2023 UEFA'da Türkiye kaçıncı sırada? - Futbol Haberleri

        Sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta! UEFA ülke puanı sıralaması son durumu! 5 Ekim 2023 UEFA'da Türkiye kaçıncı sırada?

        Avrupa kupalarında ikinci hafta heyecanı dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarıyla başladı. Söz konusu turnuvada ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu 2. maçında deplasman karşı karşıya geldiği Manchester United'ı 3-2 mağlup etti ve tarihi bir zafere imza attı. Söz konusu galibiyet sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Perşembe günü oynayacakları maçlar öncesi sıralamada Türkiye'nin son durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:11
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        1

        Avrupa kupalarında bu kez sıra UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 2. hafta maçlarına geldi. Gün itibariyle Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında Lugano, Fenerbahçe ise deplasmanda Spartak Trnava karşısında 3 puan arayacak. İşte, zorlu mücadeleler öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        2

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (4 EKİM 2023)

        1- İngiltere - 90.303

        2- İspanya - 76.864

        3- İtalya - 73.141

        4- Almanya - 71.195

        3

        5- Hollanda - 55.700

        6- Fransa - 53.831

        7- Portekiz - 48.982

        8- Belçika - 39.200

        4

        9- TÜRKİYE - 33.850

        10- İskoçya - 32.050

        11- Avusturya - 30.400

        12- İsviçre - 29.975

        5

        TEMSİLCİLERİMİZİN İLK MAÇLARININ PROGRAMI

        Şampiyonlar Ligi

        3 Ekim Salı: Manchester United - Galatasaray (22:00) Exxen

        6

        Konferans Ligi

        5 Ekim Perşembe: Beşiktaş - Lugano (19:45) Exxen

        7

        Konferans Ligi

        5 Ekim Perşembe: Spartak Trnava - Fenerbahçe (22:00) Exxen

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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