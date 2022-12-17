Galatasaray Keçiörengücü Türkiye Kupası 5. tur maçı için artık nefesler tutuldu. Dünya Kupası'nın ardından ilk resmi maçına çıkacak sarı kırmızılılar, bu kez güçlü Ankara ekibi Keçiörengücü karşısında galibiyet arayacak. İşte, Galatasaray Keçiörengücü maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve sarı kırmızılıların muhtemel 11'ine dair tüm bilgiler...