Galatasaray Keçiörengücü maçı için nefesler tutuldu. 2022 Dünya Kupası maçları sebebiyle lige verilen aranın sona ermesinin ardından, gözler Türkiye Kupası maçlarına çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Keçiörengücü ile karşılaşacak Galatasayaray son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. Peki, "Galatasaray Keçiörengücü Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray Keçiörengücü maçı saati ve tarihi...