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        Galatasaray, Kiev maçına hazır!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:58 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:58
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        Galatasaray, Kiev maçına hazır!
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman 8'e 2 pas çalışmasının ardından maçın taktiksel organizasyonlarıyla tamamlandı.

        Galatasaray, yarın RAMS Park'ta saat 18.30'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

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