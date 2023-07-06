Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman, nerede ve hangi gün oynanacak? GS Kisvarda maçı tarihi... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman, nerede ve hangi gün oynanacak?

        Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı için geri sayıma geçildi. 2023-2024 sezonu ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile karşı karşıya gelen Cimbom, bu kez Macaristan ekibi Kisvarda FC ile kozlarını paylaşacak. İşte, sarı kırmızılı taraftarların şimdiden merakla beklediği Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçına dair bilgiler...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 09:40
        1

        Süper Lig'de geçtiğimiz yıl 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ön eleme turlarına çıkacak olan sarı kırmızılılar, 2. hazırlık maçında bu kez Macaristan ekibi Kisvarda FC ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak ve biletler ne kadar?

        2

        GALATASARAY KISVARDA FC MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray'ın Kisvarda FC ile karşılaşacağı hazırlık maçı, 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanacak. 

        Mücadelenin yayıncı kanalı ise henüz belli olmadı...

        3

        GALATASARAY HAZIRLIK KAMPI DETAYLARI

        Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başladı.

        Sarı-kırmızılılar, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta sürdürecek.

        4

        GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?

        Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonucunda Galatasaray, Makedonya ekibi FC Struga ile Litvanya temsilcisi FK Žalgiris Vilnius eşleşmesinden gelecek takımla kozlarını paylaşacak.

        5

        GALATASARAY'IN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

        Kura çekimine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        Arda Güler, Real Madrid yolunda!
        Arda Güler, Real Madrid yolunda!
        Bu bölgeler dikkat! Sağanak var
        Bu bölgeler dikkat! Sağanak var
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Meta'nın Twitter'a rakibi açıldı!
        Meta'nın Twitter'a rakibi açıldı!
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        7 gollü maçta mağlup
        7 gollü maçta mağlup
        İsrail'de binlerce protestocu yine sokaklarda
        İsrail'de binlerce protestocu yine sokaklarda
        Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
        Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
        Icardi ve Yusuf Demir yanıtı!
        Icardi ve Yusuf Demir yanıtı!
        İşte yeni zamlı maaşlar
        İşte yeni zamlı maaşlar
        Bayramda nüfusu 800 bin artmıştı! Uzman uyardı: Bodrum için son demek
        Bayramda nüfusu 800 bin artmıştı! Uzman uyardı: Bodrum için son demek
        Bu yıl ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
        Bu yıl ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
        Gaziantep'teki fabrika yangınında ağır bilanço: 35 milyon dolar
        Gaziantep'teki fabrika yangınında ağır bilanço: 35 milyon dolar
        Şekip Taşpınar taburcu oldu
        Şekip Taşpınar taburcu oldu
        Lazio'nun Torreira ısrarı sürüyor!
        Lazio'nun Torreira ısrarı sürüyor!
        Togg'un haziran ayı satışları açıklandı
        Togg'un haziran ayı satışları açıklandı
        Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan güneş atağı!
        Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan güneş atağı!