Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig’in 38’. ve son haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 3 grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.