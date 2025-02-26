Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Konyaspor'u konuk edecek. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadelede Aslan, galibiyetle gruptan çıkmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray-Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! C Grubu’nun son haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Süper Lig’deki namağlup performansını kupada da sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmanın peşinde. İşte Galatasaray Konyaspor maçı tarihi, saati ve yayın bilgisi...
GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında 27 Şubat Perşembe günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Konyaspor maçı A Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray, Konyaspor maçında üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
LİGDE 2 MAÇI DA GALATASARAY KAZANDI
"Cimbom", bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti.
İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.